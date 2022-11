Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, le Qatar se prépare

Publié le 14 novembre 2022 à 16h45

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière en quittant le Paris Saint-Germain, même si selon nos information Luis Campos travaille pour le prolonger. Parallèlement, du côté de Doha on aurait commencé à envisager le pire pour le septuple Ballon d’Or argentin...

L’avenir de Lionel Messi est un sujet très discuté en ce moment au PSG. La fin de son contrat approche à grands pas et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos travaille actuellement pour le convaincre de poursuivre son aventure parisienne.

PSG : Snobé pour la Coupe du monde au Qatar, Sergio Ramos sort du silence https://t.co/VezHsn3Wzg pic.twitter.com/l1F69xhr5g — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Une prolongation encore incertaine ?

Pour le moment, rien ne semble encore acté, mais un départ de Lionel Messi du PSG en juin prochain semble devenir un danger réel. Calciomercato.it explique en effet que pour le moment, une prolongation serait encore compliquée à envisager.

Le PSG se prépare au pire

Ainsi, le portail italien annonce que le PSG aurait senti le vent tourner et souhaite se faire trouver prêt le moment venu, que ce soit pour un départ de Messi ou non. Du côté de Qatar, on chercherait ainsi l’une des prochaines stars du projet QSI.