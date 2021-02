Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé va faire une grosse victime au Real !

Publié le 5 février 2021 à 13h10 par T.M.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait bien faire venir Kylian Mbappé. Une arrivée qui devrait toutefois entraîner certains départs.

Selon les récents échos en provenance d’Espagne, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid serait finalement plus compliquée que prévu. En effet, alors que l’épidémie de coronavirus n’est toujours pas stoppée, le manque à gagner pour la Casa Blanca ne cesse d’augmenter et les caisses ne se remplissent pas. Ainsi, alors que le transfert du joueur du PSG serait estimé à 160M€, le Real Madrid n’aurait actuellement pas les moyens de recruter Mbappé. Mais il y aurait toujours des raisons d’y croire. Ce vendredi, Marca explique notamment que Lionel Messi pourrait rendre un grand service à la Casa Blanca puisque son possible départ pour le PSG acterait alors le départ de Kylian Mbappé. Direction ensuite le Real Madrid ?

Mbappé in, Vinicius Jr out ?