Mercato - Real Madrid : Klopp le candidat idéal pour sa succession ? Zidane répond !

Publié le 14 avril 2021 à 22h00 par A.D.

Alors que Zinedine Zidane pourrait quitter le banc du Real Madrid à la fin de cette saison, Jürgen Klopp n'a pas fermé la porte à l'éventualité de prendre sa succession. De son côté, le coach français n'a pas souhaité imaginer son homologue de Liverpool prendre sa place à la Maison-Blanche.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane aurait pu être évincé par la direction du Real Madrid à trois reprises. Mais à chaque fois, le coach français est parvenu à sauver sa peau. Désormais hors de danger, Zinedine Zidane pourrait, de lui-même, décider de claquer la porte de la Maison-Blanche à la fin de la saison. Mais qui pourrait le remplacer dans un tel scénario ? Interrogé sur un possible départ au Real Madrid, Jürgen Klopp a expliqué qu'il pouvait se laisser tenter par une aventure en Espagne pour le climat. « Un avenir au Real Madrid ? Si à la fin de ma carrière, je n'ai entrainé que trois clubs et qu'il s'agit de Mayence, du Borussia Dortmund et de Liverpool, alors ce ne serait pas trop mal. Donc je ne regretterai pas de ne pas entrainer le Real Madrid. Mais quand nous sommes sortis de l'avion aujourd'hui, je regrettais déjà de ne pas vivre ici. Le temps est tellement meilleur ! C'est une bénédiction de vivre ici. J'aimerais pouvoir dire que je conviens aux trois grandes équipes espagnoles [Barcelone, Real Madrid ou Atletico], mais mon espagnol est vraiment mauvais. Donc, vous n'aimeriez pas m'avoir en Espagne et m'entendre parler un espagnol aussi mauvais. Tous ces clubs ont de grands managers. Peut-être que le Real Mallorca serait bien, pour y vivre au moins » , s'est amusé Jürgen Klopp en conférence de presse avant le quart de finale aller entre le Real Madrid et Liverpool.

«Pour l'instant, je suis l'entraîneur du Real Madrid, et Klopp est celui de Liverpool»