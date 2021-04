Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'aveu de Klopp sur la succession de Zidane !

Publié le 6 avril 2021 à 1h00 par A.D.

Alors que Liverpool se déplace sur la pelouse du Real Madrid ce mardi, Jürgen Klopp a été interrogé sur un possible départ vers le club merengue. Comme il l'a expliqué clairement, il pourrait se laisser tenter par une aventure en Espagne pour son climat.

Ce mardi, Liverpool aura la lourde tâche de défier le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Présent en conférence de presse avant ce choc des quarts de finale de la Ligue des Champions, Jürgen Klopp a été interrogé sur un possible départ à la Maison-Blanche en tant qu'entraineur. Après avoir vanté le climat espagnol, le coach des Reds a laissé entendre qu'il pouvait se laisser tenter par une aventure au Real Madrid, au FC Barcelone, à l'Atlético, ou même au Real Majorque. Toutefois, ses difficultés en espagnol lui feraient défaut s'il venait à poser ses valises dans l'un de ces clubs de Liga.

«Je ne regretterai pas de ne pas entrainer le Real Madrid»