Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de ce joueur de Zidane sur son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 0h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Nacho Fernandez a laissé planer le doute sur son avenir ce lundi, en conférence de presse.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait connaître de grands changements dans le secteur défensif. Sergio Ramos arrive en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé avec les Merengue . Raphaël Varane, lui, est annoncé sur le départ puisque son contrat arrive à son terme à l’été 2022. La Casa Blanca est encore loin d’avoir trouvé un accord avec l’international tricolore, alors que Florentino Pérez souhaiterait le voir étendre son bail. Mais si le président du Real Madrid n'y parvient pas, il pourrait très bien se résoudre à vendre le défenseur de 27 ans dès cet été pour éviter de le laisser partir gratuitement l'année prochaine. Outre les deux titulaires de la charnière de Zinédine Zidane, la question pourrait également se poser pour Nacho Fernandez. Le contrat de l’Espagnol arrive aussi à expiration en 2022, et sa prolongation est encore loin d'être actée.

« Je prendrais la meilleure décision pour moi après avoir discuté avec mon club »