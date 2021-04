Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une excellente nouvelle pour Salah !

Publié le 5 avril 2021 à 22h30 par A.D.

Alors que son avenir est incertain, Mohamed Salah voit son nom être de plus en plus lié au Real Madrid. Interrogé sur la situation de l'attaquant de Liverpool, Hamdi Nooh, son premier entraineur, a lâché toutes ses vérités.

Depuis de longues semaines, Mohamed Salah est de plus en plus associé au Real Madrid. Très en vue du côté de Liverpool, l'international égyptien pourrait décider de se lancer un tout nouveau défi à l'issue de la saison et ainsi rejoindre le club emmené par Zinedine Zidane. Présent en conférence de presse ce lundi, le coach français a préféré botter en touche concernant une possible arrivée de Mohamed Salah au Real Madrid. « Ce n'est pas mon joueur. J'ai 25 joueurs ici, je suis très heureux ici, je profite du moment présent. Ce qui m'intéresse, c'est le match de demain et jouer contre des joueurs comme (Mohamed) Salah » , a confié Zinedine Zidane.

«Salah pourrait penser à quitter Liverpool s'il avait une meilleure offre»