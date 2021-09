Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema ouvre la porte à un autre club…

Publié le 8 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OL se prend à rêver d’un éventuel retour de Karim Benzema au sein de son club formateur, le buteur français du Real Madrid n’a pas totalement exclu cette option.

« Karim n’a encore jamais joué au Groupama Stadium. L’avenir nous dira si, au moment, où il finira sa carrière, il y a une possibilité de resserrer les liens. Il fait un parcours exceptionnel au Real Madrid et en Équipe de France. C’est une grande fierté parce que c’est une enfant de l’OL », indiquait récemment Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, sur un éventuel retour de Karim Benzema qui vient pourtant de prolonger son contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid. Mais qu’en est-il dans l’esprit du buteur français ?

« Si je me sens bien… »