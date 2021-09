Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a choisi la date de son départ !

Publié le 8 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Déjà bien déterminé à quitter le PSG pour signer au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a été retenu par ses dirigeants. Mais il compte bien concrétiser ce transfert l’hiver prochain…

Malgré plusieurs offres formulées par le Real Madrid en toute fin de mercato estival, et notamment la dernière qui atteignait la barre des 200M€, Kylian Mbappé a été retenu par le PSG. Pourtant, l’attaquant tricolore n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, et il se retrouvera donc en position de force à partir du mois de janvier en ayant la possibilité de s’engager librement avec le Real Madrid, sans rapporter le moindre centime au PSG. Mais Mbappé aurait un plan encore plus inattendu…

Mbappé voudrait partir… cet hiver !