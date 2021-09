Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a permis de boucler un joli coup sur le marché !

Publié le 8 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en fin de mercato estival, Luan Peres avoue que la présence de Jorge Sampaoli a fortement joué dans son choix de rallier le projet McCourt.

C’est un fait, la présence de Jorge Sampaoli à l’OM a entraîné le recrutement de plusieurs joueurs sud-américains durant le mercato estival, comme Gerson, Leonardo Balerdi ou encore Luan Peres. Ce dernier, arrivé en provenance de Santos pour 4,5M€, s’est exprimé sur les raisons de son choix porté vers le club phocéen dans un live Twitch avec Goal Brésil, et il assure que la présence de Jorge Sampaoli a été décisive pour l’OM.

« Pour Sampaoli, j’ai été tenté »