Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation improbable sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Arrivé à l'OM il y a sept mois en provenance de Santos, Jorge Sampaoli continue de percevoir de l'argent de la part du club brésilien. Explication.

Depuis son arrivée à l’OM en fin de saison dernière, Jorge Sampaoli fait quasiment l’unanimité sur la Canebière. En quatre journées de championnat, le technicien argentin a obtenu deux victoires et un nul, en attendant la décision de la LFP concernant la rencontre interrompue face à Nice. Mais c’est davantage par son système de jeu et ses intentions offensives que Jorge Sampaoli mène son opération séduction à Marseille.

Sampaoli toujours payé par Santos