Mercato - OM : L'énorme annonce de cette recrue estivale sur son avenir !

Publié le 7 septembre 2021 à 12h10 par D.M.

Arrivé à l'OM cet été, Luan Peres s'est prononcé sur un possible retour au Brésil et a notamment évoqué un départ vers Santos.

Agé de 27 ans, Luan Peres a décidé de quitter son Brésil natal et de rejoindre l’OM. A Marseille, le défenseur central retrouve son ancien entraîneur à Santos, Jorge Sampaoli. « L'après-midi du match contre Cianorte, mon manager m'a appelé et m'a dit qu'il était intéressé par le Spartak et l'Olympique. Pour le club, pour Sampaoli, j'ai été tenté. J'ai dit que j'étais intéressé et tout s'est bien passé. J'étais très heureux à Santos, mais j'ai toujours rêvé de jouer en Europe » a confié Luan Peres au sujet de son arrivée en France.

« Ce serait un honneur pour moi de pouvoir retourner à Santos »