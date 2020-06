Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kane lâche un message clair sur sa situation !

Publié le 24 juin 2020 à 23h30 par Th.B.

Bien que le consultant de Sky Sports Paul Merson ait assuré qu’au vu du style de jeu prôné par José Mourinho Harry Kane pourrait quitter Tottenham, le principal intéressé a démenti le fait de ne pas se sentir à son aise. De quoi l’éloigner du Real Madrid ?

Et si Harry Kane partait à l’intersaison ? Début mars, la presse britannique dévoilait un intérêt du Real Madrid, toujours en quête d’un attaquant capable de succéder à Karim Benzema. Plus récemment, au cours d’un live Instagram , le numéro 10 de Tottenham ouvrait la porte à un départ s’il venait à sentir que le projet des Spurs n’était plus en adéquation avec ses propres objectifs. Consultant pour Sky Sports , Paul Merson déclarait après le match nul concédé (1-1) face à Manchester United le 19 juin, que le style de jeu de José Mourinho pourrait pousser Kane à aller voir ailleurs cet été. Ce à quoi The Special One a répondu avec virulence. Après son but inscrit mardi lors de la victoire des Spurs face à West Ham (2-0), Harry Kane a assuré se sentir bien à Tottenham et de faire abstraction à ce qu’il se dit sur lui dans la presse.

« Pour ce qui est de mon état d’esprit, je me sens vraiment bien »