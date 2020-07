Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Lampard... Havertz entre en action !

Publié le 28 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Kai Havertz essaie d’accélérer son transfert à Chelsea. Le jeune allemand veut signer à Londres.

Le Real Madrid veut renforcer son équipe. Et pour cela, Zinedine Zidane vise une pépite allemande. Le10sport vous l’avait dévoilé en exclusivité, le coach des Merengue serait très intéressé par le profil de Kai Havertz (20 ans). Le jeune élément offensif du Bayer Leverkusen a été brillant sur le dernier exercice et a enchainé les très bonnes prestations en Bundesliga. Mais le Real Madrid doit faire face à une lourde concurrence. En effet, Chelsea est aussi à l’affût. Les Blues auraient même déjà bien avancé et le joueur voudrait accélérer sa venue à Londres...

Havertz s'impatiente