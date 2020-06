Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Havertz, Werner... Tout n'est pas perdu pour Zidane !

Publié le 13 juin 2020 à 0h30 par A.C.

Le Real Madrid pourrait encore créer la surprise pour Timo Werner et Kai Havertz, deux jeunes joueurs très appréciés à Madrid.

Ils sont considérés comme deux des plus grands talents de demain. A 24 ans, Timo Werner semble en effet déjà un vétéran de la Bundesliga, qu’il dispute depuis plusieurs saisons avec le RB Leipzig. De l’autre côté, Kai Havertz, 21 ans, est annoncé comme la future star de la formation allemande. Les deux ont tapé dans l’œil du Real Madrid, mais également du FC Barcelone. Pourtant, les géants de Liga pourraient bien être bernés par Chelsea. Plusieurs sources assurent en effet ces derniers jours que les Blues sont tout près de boucler l’arrivée de Werner, avant de se tourner vers son compatriote Havertz, qui selon nos informations est très demandé en Premier League.

Werner et Havertz à Chelsea, pas avant la vente de Morata ?