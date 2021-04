Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland n’est pas le seul crack suivi par Pérez !

Publié le 17 avril 2021 à 19h00 par A.C.

Florentino Pérez semble être à la recherche d’un jeune attaquant de pointe à fort potentiel... et le président du Real Madrid pourrait le trouver en Serie A.

Karim Benzema réalise d’excellentes choses au Real Madrid, mais à 33 ans et avec un contrat qui se termine en juin 2022, Florentino Pérez semble avoir commencé à lui chercher un successeur. Les rêves s’appellent bien sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le premier tarde à prolonger avec le Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, tandis que la star du Borussia Dortmund semble commencer à ratisser le terrain avec son agent Mino Raiola. Mais Mbappé et Haaland ne sont pas les seules pistes offensives du Real Madrid...

Le Real Madrid ne lâche pas Vlahović