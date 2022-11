Mercato - Real Madrid : Guardiola prêt à jouer un sale coup à Ancelotti ?

Pierrick Levallet

Dans les derniers mois de son contrat avec le Real Madrid, Toni Kroos n'a pas encore tranché pour son avenir. L'Allemand songerait de plus en plus à prendre sa retraite alors qu'il est encore en pleine forme. Le Real Madrid, de son côté, continue de pousser pour le prolonger. Mais Pep Guardiola pourrait jouer un vilain tour à Florentino Pérez.

En fin de contrat en juin prochain, Toni Kroos ne sait pas encore s’il continuera sa carrière. Le Real Madrid pousse pour le prolonger au moins pour une saison supplémentaire. Cependant, Toni Kroos songerait à prendre sa retraite une fois son contrat expiré. Mais son avenir pourrait également s’écrire dans un autre championnat, lui qui n’a connu que l’Allemagne et l’Espagne dans sa carrière.

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre colossale pour une star du Real Madrid https://t.co/RmWGSaLIvW pic.twitter.com/H8NGQG53wT — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Manchester City lance une offensive pour Kroos

D’après les informations de Defensa Central , Manchester City serait passé à l’action pour recruter Toni Kroos. Alors que l’Allemand arrive en fin de contrat en juin prochain, les Citizens auraient déjà tâté le terrain en vue d’une arrivée du joueur de 32 ans en Premier League.

Guardiola à l’initiative d’un transfert libre ?