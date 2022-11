Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre colossale pour une star du Real Madrid

Publié le 10 novembre 2022 à 22h30

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Toni Kroos reste flou pour son avenir et pourrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Une situation qui aurait amené le PSG à se positionner sur le joueur de 32 ans, mais ce dernier aurait lâche une réponse catégorique aux dirigeants parisiens.

Entre le PSG et le Real Madrid, ce n’est clairement plus l’amour flou. Alors que les relations étaient cordiales entre les deux clubs depuis le changement de dimension de l'écurie parisienne suite à l’arrivée du Qatar, le torchon brûle désormais suite à l’offensive merengue pour Kylian Mbappé. Après avoir dégainé une offre avoisinant 200M€ à l’été 2021, qui n’a pas convaincu le PSG, le Real Madrid a travaillé de longs mois en espérant attirer Kylian Mbappé à la fin de son engagement avec l’écurie parisienne. Finalement, le Bondynois a prolongé son séjour du côté du Parc des Princes, et le PSG espérerait désormais réaliser à coup similaire à son meilleur ennemi.

D’après les informations divulguées par OK Diario , le Paris Saint-Germain s’est positionné pour enrôler Toni Kroos. L’international allemand, vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions, est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait ainsi plier bagage au terme de sa neuvième saison chez les Merengue . Une situation qui n’aurait donc pas échappé au PSG, proposant une offre de deux saisons (+ une en option) assorti d’un salaire annuel brut de 25M€ et d’une prime à la signature du même montant. Kroos, qui va avoir 33 ans en janvier, se serait néanmoins montré catégorie pour son avenir.

