Mercato - Real Madrid : Guardiola aurait pris une décision radicale pour Haaland !

Très en vue du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait alarmé les plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et Manchester City. Toutefois, le club emmené par Pep Guardiola aurait finalement décidé de renoncer à la signature de la pépite norvégienne.

Depuis son transfert au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland marche sur l'eau. Alors qu'il enchaine les performances de haute volée, et notamment en Ligue des Champions, le buteur norvégien pourrait faire l'objet d'une bataille colossale lors du prochain mercato estival. En effet, Erling Haaland figurerait sur les tablettes des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Interrogé à plusieurs reprises sur le feuilleton Haaland, Pep Guardiola n'a pas souhaité alimenter les rumeurs. Toutefois, il a expliqué clairement qu'il ne pouvait pas recruter d'attaquant lors de la prochaine fenêtre de transferts. « Avec l'économie du football mondial maintenant, il y a plus de chances que nous ne recrutions un attaquant cet été. Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs en difficulté financièrement, nous aussi » , avait expliqué le coach de Manchester City ce vendredi. Une sortie qui voudrait tout dire en ce qui concerne Erling Haaland.

Comme l'a expliqué David Ornstein, Pep Guardiola serait sorti de la course à la signature d'Erling Haaland. « Mes contacts m'ont dit que Haaland n'ira pas à Man City cet été » , a lâché simplement le journaliste de The Athletic . Relancé sur Twitter , David Ornstein en a rajouté une couche pour étayer son propos. « Je me suis mal exprimé en disant que j'ai entendu que City ne serait pas impliqué cet été au niveau de l'indemnité de transfert et du salaire récemment rapportés. En fait, je ne pense pas que Guardiola bluffait par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière. Mais on verra, la route sera longue ! » , a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

