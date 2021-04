Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez se prépare à tout pour Zinedine Zidane !

Publié le 8 avril 2021 à 10h00 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on se préparerait vraiment à tout pour l’avenir de Zinedine Zidane, y compris à un futur départ de l’entraîneur merengue.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, de nombreux doutes entourent l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et les propos de l’entraîneur madrilène mardi après la rencontre face à Liverpool n’ont pas vraiment rassuré à ce sujet. D’ailleurs, comme l’explique Ok Diario, tout serait vraiment possible concernant Zidane. Comme en 2018, Zizou pourrait bien prendre la décision de quitter ses fonctions sur le banc de la Casa Blanca. Conscient de cela mais ne pouvant rien y faire pour empêcher un départ de son entraîneur, le Real Madrid aurait donc décidé de prendre les choses en main pour parer à tout scénario…

La succession de Zidane déjà à l’étude ?