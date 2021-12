Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait pris une grosse décision pour Vinicius Jr !

Publié le 30 novembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Disposant de la totale confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti au point d’inciter la direction du Real Madrid à songer à prolonger son contrat, Vinicius Jr ne devrait pas plier bagage sous peu et ce, malgré l’intérêt de Manchester United.

« Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde » . Voici le message que Carlo Ancelotti a fait passer au cours d’une conférence de presse dimanche au sujet de Vinicius Junior. Force est de constater que depuis la nomination du technicien italien à la tête de l’effectif du Real Madrid, l’international brésilien a franchi un cap dans ses performances en devenant particulièrement décisif aux côtés de Karim Benzema, son compère d’attaque. De quoi permettre au président Florentino Pérez et aux dirigeants du Real Madrid de se pencher sur la question d’une éventuelle prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2024 d’après la presse ibérique.

Pas de départ de prévu pour Vinicius Jr !

Et pour ce qui est des intérêts dont Vinicius Jr susciteraient sur le marché des transferts, le Real Madrid n’y prêterait pas vraiment attention. En effet, bien que Manchester United semble garder un oeil sur l’évolution de l’attaquant du Real Madrid, la direction merengue fermerait à double tour la porte pour un départ cet hiver selon le journaliste Ekrem Konur. De quoi aller dans le sens d’une éventuelle prolongation de contrat pour Vinicius Jr au Real Madrid ? Réponse dans les prochaines semaines.