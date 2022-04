Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a une grande opportunité pour cette piste XXL !

Publié le 20 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que le contrat de Serge Gnabry expire en 2023, les pourparlers concernant une prolongation n’avanceraient pas. Une aubaine pour le Real Madrid…

Plus le temps passe, plus le dossier Gnabry prend de l’envergure. En fin de contrat en 2023 avec le Bayern Munich, l’international allemand n’a toujours pas prolongé avec le club bavarois, alors que le Real Madrid reste à l'affût. Une situation qui effraie de plus en plus le Bayern qui doit déjà gérer le cas Lewandowski… Et à l’heure actuelle, Serge Gnabry ne se rapprocherait clairement pas d’une prolongation.

Ça traine pour Gnabry