Mercato - Barcelone : Un coup XXL avec Lewandowski prend forme pour Xavi !

Publié le 20 avril 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone veut s'attacher les services d'une nouvelle star et cible donc Robert Lewandowski. D'ailleurs, une arrivée du Polonais semblerait nettement plus probable que les autres pistes activées par Joan Laporta.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est montré plutôt efficace dans son recrutement en s’attachant les services de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang en plus de Dani Alves. Et le club catalan entend bien poursuivre sur sa lancée cet été. Dans cette optique, le club catalan a exploré de nombreuses pistes jusqu’à présent, dont celle menant à Robert Lewandowski. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Le Barça se tiendrait à l’affût sur le dossier.

Lewandowski est la star la plus probable de rejoindre le Barça cet été