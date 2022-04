Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un grand ménage dans l’effectif de Xavi !

Publié le 20 avril 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone prévoirait de se débarrasser de certains indésirables. Dans cette optique, Joan Laporta aurait déjà identifié les joueurs à vendre lors du prochain mercato estival, de quoi récupérer des fonds pour mener à bien quelques dossiers.

Pour le prochain mercato estival, le FC Barcelone a certains projets qu’il aimerait bien concrétiser. Le club catalan entend bien se renforcer en vue de la saison prochaine. Et dans cette optique, Joan Laporta aurait exploré de nombreuses pistes dans tous les secteurs de jeu. Plusieurs joueurs ont été liés à la formation blaugrana jusqu’à présent comme Alexandre Lacazette, Andreas Christensen, Franck Kessié, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, José Luis Gaya ou encore César Azpilicueta. Mais cet été, le FC Barcelone devrait également compter quelques départs afin de renflouer ses caisses, d’alléger sa masse salariale et d’être en accord avec les règles du fair-play financier. Et plusieurs joueurs seraient concernés par ce grand dégraissage estival.

Six joueurs sont condamnés à un départ cet été

Selon les informations de SPORT , le FC Barcelone voudrait se séparer de Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig, Neto et Martin Braithwaite lors du prochain mercato estival. Xavi ne compterait pas sur ces six éléments pour la saison prochaine, alors que leur temps de jeu est déjà assez restreint cette saison. Ces joueurs semblent condamnés à un départ lors de la prochaine fenêtre des transferts. Mais ils ne seraient clairement pas les seuls.

L’avenir de Dest dépend de celui d’Azpilicueta, une vente de Depay n’est pas à écarter

En effet, l’avenir de Sergiño Dest au FC Barcelone serait sérieusement remis en question. Pour l’Américain, tout dépendrait de l’arrivée d’un nouveau latéral droit. À ce poste, le FC Barcelone aurait fait de César Azpilicueta sa priorité pour la saison prochaine. La finalité du dossier de l’international espagnol serait donc décisive pour l’avenir de Sergiño Dest. Enfin, un départ ne serait pas à exclure pour Memphis Depay. Si son cas serait nettement différent des autres noms cités, le Néerlandais compterait peu dans l’esprit de Xavi. Le joueur de 28 ans disposerait encore d’une bonne valeur marchande. Pour cela, le FC Barcelone pourrait envisager de le vendre dès cet été afin de récupérer un chèque conséquent, le club catalan faisant toujours face à quelques difficultés sur le plan économique. Affaire à suivre.