Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a raté une grosse recrue du FC Barcelone !

Publié le 22 octobre 2021 à 9h00 par La rédaction

Libre de tout contrat l'été dernier, Sergio Agüero a rejoint le FC Barcelone. Mais l'Argentin aurait pu voir sa carrière se passer différemment, lui qui aurait eu l'opportunité de rejoindre le Real Madrid après sa dernière saison avec l'Atletico Madrid.

L’été dernier, après 10 ans de bons et loyaux services, Sergio Agüero a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Libre de tout contrat, l’Argentin a jugé bon de rejoindre la Catalogne pour la suite de sa carrière. Mais le Kun aurait pu connaître un destin tout autre s’il n’avait pas rejoint les Citizens lors de l’été 2011. Le jeune attaquant d’alors 23 ans affole l’Europe par ses statistiques impressionnantes avec l’Atletico Madrid (100 buts et 45 passes décisives en 230 rencontres toutes compétitions confondues). Et un club bien particulier était dans la course pour Sergio Agüero.

Le Real Madrid voulait Agüero