Mercato - Real Madrid : Fin du suspense pour Zidane, il vide son sac

Zinédine Zidane ne dirigera pas le Real Madrid, du moins pas tout de suite. Et pour cause, Carlo Ancelotti vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2026. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien est revenu sur cette signature surprise et en a profité pour dévoiler la vérité sur l'intérêt du Brésil.

Le Real Madrid a terminé l'année 2023 sur une surprise. Le club espagnol a attendu les derniers jours du mois de décembre pour annoncer la prolongation de Carlo Ancelotti. Menacé par Zinédine Zidane ou encore Xabi Alonso, le technicien italien a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Le timing est surprenant puisqu'Ancelotti avait indiqué qu'il ne prendrait sa décision qu'à la fin de la saison.

Ancelotti s'enflamme après sa prolongation

« Je suis très heureux de ce renouvellement. C'était très simple. C'était un renouvellement très rapide. Je suis très heureux de pouvoir continuer à entraîner le Real Madrid pendant encore deux ans. Pour moi, le fait que le club veuille poursuivre mon travail a de la valeur. L'histoire interne n'est pas si importante. J'ai toujours dit que je n'étais pas pressé de renouveler mon contrat. Le club a choisi de le faire maintenant parce qu'il est probablement satisfait du travail que nous faisons et qu'il veut continuer » a répondu Ancelotti. En conférence de presse, il en a profité pour confirmer des discussions avec la Fédération brésilienne.

Les contacts avec le Brésil sont confirmés