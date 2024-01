Équipe de France : Zidane encore snobé, Deschamps ne digère pas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré sa défaite en finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a été conservé par la Fédération française de football, et notamment par son président de l'époque, Noël Le Graët. Le sélectionneur est lié à la sélection jusqu'en 2026. La durée du contrat a fait couler beaucoup d'encre, surtout Zinédine Zidane convoiterait le poste.

Président de la FFF lors du dernier Mondial de football, Noël Le Graët ne cachait pas son attachement pour Didier Deschamps. Malgré une finale perdue face à l'Argentine, le contrat du sélectionneur a été étiré jusqu'en 2026. Une signature qui a provoqué une petite polémique, non pas en raison de la décision de la FFF, mais de la durée du contrat.

Mercato : La punchline de Riolo sur le feuilleton Zidane ! https://t.co/IpaCuivFSg pic.twitter.com/nTSGMmK9uE — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Le Graët ne voulait pas de Zidane

Certains souhaitaient que l'avenir de Didier Deschamps soit conditionné au résultat du prochain Euro. D'autres voulaient tourner la page et offrir la chance à Zinédine Zidane, qui convoite le poste depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Mais Noël Le Graët avait visiblement d'autres plans. « Zidane, je ne l’aurais même pas pris au téléphone… J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut… » avait déclaré le dirigeant en début d'année. Une sortie, qui avait provoqué sa chute.

Deschamps répond aux critiques