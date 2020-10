Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 14 octobre 2020 à 1h00 par A.C.

Le Milan AC et le Real Madrid auraient déjà convenu d’un rendez-vous, pour évoquer la situation de Brahim Diaz.

Arrivé en provenance de Manchester City en 2019, Brahim Diaz ne sembla pas vraiment avoir sa place au Real Madrid. Après une saison décevante en Liga, il a ainsi été prêté au Milan AC lors du dernier mercato. Un prêt qui serait assorti d’une option d’achat comprise entre 18 et 20M€ à en croire la presse espagnole. En Serie A il a déjà fait forte impression, puisqu’à Milan il a déjà joué plus que l’ensemble de la saison dernière à Madrid, marquant d’ailleurs un but contre Crotone (0-2).

Milan et le Real vont faire un premier point en janvier, pour Brahim Diaz