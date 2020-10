Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités sur cette piste estivale de Leonardo...

Publié le 13 octobre 2020 à 23h15 par A.C.

A la recherche d’un défenseur central, Leonardo aurait tenté sa chance avec Milan Skriniar de l’Inter.

Avec le départ de Thiago Silva, au Paris Saint-Germain on a longtemps attendu l’arrivée d’un défenseur pour le remplacer. Leonardo aurait ainsi activé plusieurs pistes, comme Antonio Rüdiger de Chelsea ou encore Kalidou Koulibaly du Napoli. La presse italienne a également parlé d’un fort intérêt du PSG pour Milan Skriniar. Ce dernier, après des débuts plus que convaincants à l’Inter, a perdu sa place de titulaire avec l’arrivée d’Antonio Conte et semblait être un candidat sérieux au départ.

L’Inter ne souhaitait pas vraiment vendre Skriniar, mais...