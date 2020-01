Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Evra lâche un grand conseil à Paul Pogba pour son avenir !

Publié le 20 janvier 2020 à 15h00 par T.M.

Très proche de Paul Pogba, Patrice Evra a pris position pour l’avenir du joueur de Manchester United, lui adressant d’ailleurs un gros conseil.

Après le feuilleton de cet été, l’avenir de Paul Pogba est toujours au centre des discussions. Resté à Manchester United, le joueur, qui était courtisé par le Real Madrid, aurait toujours des envies d’ailleurs. A en croire Patrice Evra, son compatriote aurait d’ailleurs tout intérêt à quitter les Red Devils. Après avoir pris exemple sur son départ de l’OM, Evra a ainsi assuré que l’heure du départ avait peut-être sonné pour Pogba…

« Peut-être que le temps est venu de partir pour Paul »