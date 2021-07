Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland reçoit un improbable appel du pied !

Publié le 28 juillet 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs des plus grands clubs européens, Erling Haaland a reçu un appel du pied… du fils de Thiago Silva !

Auteur d’excellentes performances au Borussia Dortmund depuis son arrivée il y a un an et demi, Erling Haaland a ainsi tapé dans l’oeil des plus grandes écuries européennes. Parmi ceux-ci figureraient notamment le Real Madrid et Chelsea, et c’est bien le second club cité qui serait le plus insistant pour l’heure dans le dossier. En effet, il est annoncé que les Blues ont fait de sa venue une priorité afin de renforcer leur secteur offensif cet été malgré la volonté du Borussia Dortmund de le conserver, à un an de l’activation de sa clause libératoire fixée à 75 M€.

« Viens à Chelsea stp »