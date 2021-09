Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga est en plein rêve…

Publié le 9 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Eduardo Camavinga (18 ans) a rejoint le Real Madrid en toute fin de mercato et n’est toujours pas descendu de son nuage une semaine après son transfert à la Casa Blanca.

Alors qu’il était notamment annoncé du côté du ¨PSG et de Manchester United, Eduardo Camavinga s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid pour les six prochaines saisons. En effet, après que l’opération Kylian Mbappé soit tombée à l’eau, le club merengue a passé la seconde pour l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais qui est, plus d’une semaine après l’officialisation de son transfert, toujours en plein rêve.

« Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais ici, je ne l'aurais pas cru »