Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga a un plan en tête pour rejoindre Zidane

Publié le 6 juin 2020 à 4h45 par T.M.

A 17 ans, Eduardo Camavinga voit les plus grands clubs européens le courtiser. De son côté, le joueur de Rennes ne semble penser qu’au Real Madrid, souhaitant même mettre toutes les chances de son côté pour rejoindre la Casa Blanca.

Révélation de la saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga a impressionné tout le monde avec Rennes. A seulement 17 ans, le milieu de terrain est promis à un bel avenir et cela devrait se faire chez un grand d’Europe. Si les Bretons font tout ce qu’ils peuvent pour conserver le crack, ce dernier semble promis à rejoindre les sommets. Et pour Camavinga, cela pourrait signifier s’engager avec le Real Madrid. Toujours à la recherche des talents de demain, les Merengue, déjà sur le coup pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, voudraient donc recruter le joueur de Rennes, le voyant notamment comme le successeur de Casemiro dans l’entrejeu.

Camavinga a trouvé la solution