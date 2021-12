Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard d’ores et déjà fixé pour son avenir ?

Publié le 20 décembre 2021 à 18h30 par B.C.

En difficulté au Real Madrid, Eden Hazard n’envisage pas de quitter la capitale espagnole lors du mercato hivernal. En revanche, l’avenir à moyen terme de l’attaquant belge s’annonce très incertain.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019 pour 120M€, Eden Hazard n’est plus que l’ombre du joueur qu’il avait été du côté de Chelsea. Véritable star en Premier League, le Belge apparaissait comme la priorité de Zinedine Zidane pour succéder à Cristiano Ronaldo, parti une année auparavant à la Juventus. Eden Hazard, floqué du numéro 7, avait donc une énorme pression sur ses épaules qu’il n’est pas parvenu à supporter. L’attaquant de 30 ans a été freiné par de nombreuses blessures et peine aujourd’hui à enchaîner les matches sous les ordres de Carlo Ancelotti, au point qu’un départ soit évoqué pour lui, dès le mercato hivernal.

Hazard parti pour rester en janvier avant un départ l’été prochain ?