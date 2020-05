Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix XXL fixé pour le transfert d’Haaland ?

Publié le 13 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

Au cœur de nombreuses rumeurs l’envoyant au Real Madrid, Erling Haaland a récemment fait savoir qu’il ne pensait qu’à la reprise du championnat. Les dirigeants du Borussia Dortmund auraient toutefois pris toutes les précautions nécessaires en fixant son prix...

Sur les tablettes du Real Madrid dans le but d’épauler Karim Benzema, bien seul devant cette saison, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund prochainement. La Casa Blanca souhaiterait toutefois limiter les dépenses pour réaliser le gros coup Kylian Mbappé lors de l’été 2021. Tout juste arrivé dans le club jaune de la Ruhr, la pépite norvégienne pourrait donc totalement bousculer les plans de Zinédine Zidane si le coût du transfert venait à empêcher l’arrivée de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund a effectivement fixé son prix et il est démentiel.

Haaland, c’est 150M€ !