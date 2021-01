Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Direction la sortie pour ce protégé de Zidane ?

Publié le 27 janvier 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Lucas Vazquez arrivera au terme de son contrat au Real Madrid en fin de saison, l’hypothèse d’une prolongation du joueur de 29 ans deviendrait de moins en moins probable.

Fréquemment annoncé sur le départ du Real Madrid ces dernières années, Lucas Vazquez est auteur d’une très bonne saison pour l’instant avec le club de la capitale espagnole. Le joueur de 29 ans parvient en effet à s’illustrer aussi bien attaque que sur le côté droit de la défense madrilène lorsque Dani Carvajal est absent, justifiant ainsi la confiance que Zinedine Zidane lui a toujours accordé. Cependant, si tout se passe bien pour Lucas Vazquez sur le terrain, sa situation contractuelle en coulisses serait plus complexe. Et pour cause, son contrat prendra fin le 30 juin prochain, et il aurait déjà refusé une première offre puisque celle-ci était trop éloignée de ses prétentions. Et visiblement, le Real Madrid n’aurait pas l’intention d’aller plus loin avec son joueur…

Prolonger Lucas Vazquez n'est pas une priorité pour le Real Madrid