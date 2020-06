Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux offres refusées pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 26 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

Annoncé partant du Real Madrid depuis plusieurs mois, James Rodriguez aurait pu quitter le Real Madrid lors du précédent mercato estival. Et Zinedine Zidane aurait refusé deux offres pour l’international combien…

Le destin de James Rodriguez aurait pu être bien différent cette saison. Annoncé loin du Real Madrid depuis plusieurs mois, l’international colombien joue de moins en moins avec les Merengues . Avec quelques petits bouts de matchs disputés sous le maillot de la Casa Blanca , le milieu offensif ne dispose pas d’un temps de jeu conséquent cette saison (seulement 728 minutes de jeu toutes compétitions confondues). Pourtant, Zinedine Zidane aurait refusé deux offres l’été dernier pour l’international colombien…

L’Atlético Madrid et le Napoli recalés ?