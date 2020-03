Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des promesses XXL pour que Zidane reste ?

Publié le 23 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Pour éviter un départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez pourrait s’engager sur un recrutement dantesque. Explication.

C’est un fait : les relations entre le président du Real Madrid Florentino Pérez et l’entraîneur Zinedine Zidane ne sont pas au beau fixe. Les deux hommes sont régulièrement en conflit, et parfois même cela peut mener jusqu’à un départ, comme ce fut le cas lors du premier passage de Zidane. Cependant, pour faire revenir le Français sur le banc madrilène, le président du Real Madrid avait dépensé plus de 300M€ l'été dernier afin d’offrir à Zidane la quasi totalité des joueurs qu’il voulait. Et il pourrait bien recommencer…

Une promesse de recrues

Afin que Zizou reste encore quelques années, le président du Real serait prêt à faire des concessions. Si l’argent n’est pas un problème à Madrid, il faut investir intelligemment. Pourtant, Florentino Pérez semble prêt à beaucoup investir sur le marché des transferts. Peut-être même plus que l’été dernier. De quoi attirer Mbappé ou encore Pogba ? Pas si sûr cependant, car certains joueurs que Zidane souhaiterait à tout prix faire venir n’entrent pas dans les plans de Florentino Pérez, lui qui serait notamment plus emballé pour aller chercher la pépite norvégienne Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé. Le mercato madrilène promet d’être animé…