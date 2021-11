Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 1 novembre 2021 à 22h30 par D.M.

Arrivé cet été au Real Madrid, David Alaba est revenu sur sur son arrivée en Espagne et sur le rôle important de Toni Kroos dans son transfert.

David Alaba et son agent Pini Zahavi ont rendu la vie difficile aux dirigeants du Bayern Munich à la fin de la saison dernière. L’international autrichien réclamait un contrat important pour poursuivre son aventure en Bavière. Finalement, les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord, ont décidé de rompre les négociations et le départ du joueur a été entériné. Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes européennes, Alaba a finalement pris la décision de rejoindre le Real Madrid et d’y retrouver son ancien entraîneur, Carlo Ancelotti, mais aussi Toni Kroos.

Le rôle de Toni Kroos dévoilé