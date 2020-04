Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo décidé à retrouver Zinedine Zidane ? La réponse !

Publié le 5 avril 2020 à 23h00 par B.C.

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs en provenance d'Espagne indiquent qu'un retour de Cristiano Ronaldo serait possible à l'avenir. Néanmoins, cela ne serait pas près d'arriver.

Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le club merengue en 2018 après un ultime désaccord avec Florentino Pérez pour prolonger. Le Portugais a ainsi décidé de rejoindre la Juventus afin de découvrir le championnat italien. A 35 ans, CR7 continue d'impressionner et semble encore loin de la retraite. On pourrait donc encore observer les exploits de Cristiano Ronaldo pendant quelques années, mais dans quel club ? Malgré un contrat le liant à la Juventus jusqu'en 2022, un retour au Real Madrid est parfois évoqué à l'étranger. D'ailleurs, Edu Aguirre, journaliste et proche du joueur, a indiqué il y a quelques mois que le Portugais avait « éprouvé l'envie de retourner au Real Madrid » selon lui.

Cristiano Ronaldo loin d'un départ de la Juve ?