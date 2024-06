Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour le transfert de cette star !

La rédaction

La grande annonce de l’été du côté du Real Madrid est bien évidemment l’arrivée de Kylian Mbappé. Le club merengue a annoncé hier la nouvelle via un communiqué, mettant fin à des mois de rumeurs. Mais les Madrilènes ne comptent pas s’arrêter là. Alphonso Davies est également annoncé dans le viseur de la Maison blanche, tout comme Florian Wirtz. Mais pour le second, la porte semble close pour le moment.

Possédant déjà l’un des effectifs les mieux fournis d’Europe, le Real Madrid compte bien frapper fort sur le marché des transferts cet été. Le premier gros coup est bien évidemment la venue de Kylian Mbappé, qui arrive libre en provenance du PSG. Pour ce qui est d’Alphonse Davies, le dossier semble patiner et le Canadien se dirigerait vers une prolongation au Bayern. Mais pour Florian Wirtz, l’affaire semble déjà terminée à en croire les dires du joueur.

PSG : Mbappé signe au Real Madrid, le vestiaire valide déjà ! https://t.co/mr7MxlCiDs pic.twitter.com/y4l5ObcS5C — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Le Real Madrid intéressé par Florian Wirtz

La presse espagnole le chantait en cœur il y’a quelques jours : le Real Madrid voudrait faire l’acquisition de Florian Wirtz à l’été 2025. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, l’Allemand de 21 ans pourrait renforcer un secteur offensif déjà impressionnant chez les Merengue . Mais cela semble compliqué.

«Tout le monde connaît mon contrat»