Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour le successeur annoncé de Zidane !

Publié le 23 décembre 2019 à 1h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour prendre la succession de Zinédine Zidane, Jorge Jesus devrait bel et bien prolonger son contrat avec Flamengo.

Après un début d’exercice compliqué marqué par une lourde défaite face au PSG en Ligue des champions, Zinédine Zidane semble retrouver des couleurs. Un temps annoncé en danger sur le banc du Real Madrid, le technicien ne serait plus menacé à court terme. Mais Florentino Perez continuerait d’explorer le marché afin de dénicher un possible successeur au Français. L’une des pistes menait directement à Jorge Jesus, qui dirige actuellement le club brésilien de Flamengo. Mais Soccer Link annonçait dernièrement que l'entraîneur portugais ne voudrait pas quitter sa formation actuelle et une prolongation de contrat serait dans les tuyaux.

Jorge Jesus vers une prolongation à Flamengo