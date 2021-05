Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour la succession de Zidane ?

Publié le 15 mai 2021 à 12h00 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait bien claquer la porte à la fin de la saison.

L’histoire pourrait se répéter. Comme en 2018, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. La presse espagnole parle depuis plusieurs mois de tensions entre le Français et ses dirigeants. Une tendance confirmée tout récemment par Le Parisien , qui explique que Zidane n’aurait plus vraiment confiance en ses dirigeants et préparerait donc un départ, à un an de la fin de son contrat. Le président Florentino Pérez semble déjà travailler sur sa succession, puisqu’il aurait un faible pour Massimiliano Allegri.

Allegri aperçu à Turin en compagnie de la Juventus