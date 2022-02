Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel a lancé les hostilités pour cette cible XXL d'Ancelotti !

Publié le 28 février 2022 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 28 février 2022 à 23h03

Jules Koundé susciterait toujours l'intérêt du Real Madrid. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti ferait mieux de se méfier de Chelsea pour le défenseur du FC Séville.

Arrivé au FC Séville en 2019, Jules Koundé est devenu le patron de la défense andalouse. En bientôt trois saisons, le joueur de 23 ans a disputé 119 matchs avec le club espagnol. Grâce à ses très bonnes performances, Jules Koundé a également vu s’ouvrir les portes de la sélection française, qui dispose pourtant d’un grand nombre de défenseurs de haut niveau, et a même obtenu une place de titulaire lors des derniers matchs. Alors que le Real Madrid serait toujours sur les traces de Jules Koundé, Chelsea pourrait se muer en trouble fête sur ce dossier.

Chelsea est le plus pressant pour Jules Koundé