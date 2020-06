Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie étonnante sur la situation de Gareth Bale !

Publié le 20 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Joueur du Real Madrid depuis plusieurs années, Gareth Bale est pourtant au cœur de nombreuses critiques dues notamment à son salaire mirobolant et ses mauvaises performances. Pour cet ancien joueur, le traitement de Bale est différent de celui des autres joueurs.

En plus d’être écarté des plans de Zinédine Zidane, Gareth Bale est en plus dans le collimateur des supporters du Real Madrid. Malgré ses nombreux buts lors de grands rendez-vous, Bale semble perdre petit à petit le soutien des admirateurs de la Casa Blanca à cause de son manque d’investissement dans le projet merengue. Pour Dimitar Berbatov, ancien joueur de Tottenham ou encore de Manchester United, le Gallois n’est pas vu de la même manière que les autres joueurs de Zidane.

« Je me demande souvent pourquoi il est toujours là »