Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l'avenir de Karim Benzema !

Publié le 8 juillet 2020 à 23h30 par H.G.

Désormais âgé de 32 ans, Karim Benzema se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière, et la question de savoir où le Français prendra sa retraite commence à se poser. Mais aux yeux de Frédéric Hermel, la réponse est déjà toute trouvée.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema s’est petit à petit imposé comme une grande figure du Real Madrid, mettant au tapis tous les autres attaquants qui venaient le concurrencer. L’attaquant français a tout gagné avec les Merengue , de la Liga à la Copa del Rey en passant par quatre Ligue des Champions. L’ancien buteur de l’OL a même su profiter du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018 pour devenir le véritable patron de l’attaque de la Casa Blanca , et plus que jamais lors de cette saison 2019/2020 au cours de laquelle il affiche un niveau de performances très élevé. Incontestablement, si le Real Madrid remporte la Liga cette année, ce trophée portera la marque de Karim Benzema et permettra au natif de Lyon d’entrer encore un peu plus dans l’histoire des Blancos .

Une fin de carrière au Real Madrid ?