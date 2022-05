Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette piste offensive XXL pose ses conditions pour son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 22h30 par La rédaction

Pour prolonger au Bayern Munich, Serge Gnabry demanderait une hausse de son salaire et un poste plus axial. En cas d'échec pour le club bavarois, le Real Madrid serait toujours à l’affût.

En plus de Robert Lewandowski, Serge Gnabry risque lui aussi d’animer le mercato estival. En fin de contrat en 2023, l’attaquant du Bayern Munich n’aurait pas échangé avec son club au sujet de sa prolongation depuis 6 mois. Ce qui ne devrait pas échapper au Real Madrid. Très intéressé par l’international allemand, le club madrilène pourrait avoir une belle opportunité cet été. Du côté de Gnabry, rester au Bayern n’est pas encore exclu mais il a posé ses conditions.

Salaire en hausse et nouveau poste : Gnabry est gourmand