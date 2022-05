Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des portes de sortie prestigieuses s'ouvrent à Di Maria !

Publié le 4 mai 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG cet été, Angel Di Maria ne devrait pas éprouver de grosses difficultés pour rebondir en Europe. La Juventus serait intéressée, au même titre que le FC Barcelone, que l’Atletico de Madrid et le Benfica Lisbonne.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria devrait tirer sa révérence cet été après un énième titre de champion de France remporté au PSG. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et contrairement à l’exercice précédent, la direction sportive emmenée par Leonardo refuserait de lui offrir un nouveau contrat d’une saison. De quoi entériner son départ. Mais pour aller où ? La presse allemande a fait un point sur le dossier Di Maria ces dernières heures.

La Juve, le Barça ou encore l’Atletico de Madrid sur les rangs pour Di Maria ?