Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette piste de Zidane qui pourrait aider le PSG avec Pogba !

Publié le 2 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Jack Grealish susciterait également l'intérêt de Manchester United. Un transfert qui pourrait faciliter le départ de Paul Pogba. Explications.

Jack Grealish réalise une excellente saison avec Aston Villa même si son équipe s'est inclinée face à Manchester City (2-1) lors de la finale de la Carabao Cup ce dimanche. Le capitaine des Vilains est lié au club jusqu’en 2023 mais pourrait quitter le club dès l’été prochain. Alors que le Real Madrid serait sur ses traces, Jack Grealish figurerait également sur la short-list de Manchester United selon les informations du Sun , et cela pourrait influencer l'avenir de Paul Pogba.

Pogba lâché cet été en cas d'arrivée de Grealish