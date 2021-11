Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de ce protégé d'Ancelotti est déjà fixé !

Publié le 24 novembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Selon certaines rumeurs, Manchester United s'intéresserait à Federico Valverde. Néanmoins, l'avenir de l'Uruguayen serait toujours du côté du Real Madrid.

Lors des prochaines périodes des transferts, le Real Madrid cherchera à se débarrasser de certains indésirables. Quelques noms ont déjà été annoncés sur le départ comme Isco, Marco Asensio ou encore Eden Hazard. Cependant, certains clubs pourraient s’attaquer à des titulaires de Carlo Ancelotti. En effet, Federico Valverde intéresserait quelques clubs en Europe, dont Manchester United qui chercherait à se renforcer après un début de saison assez mitigé. Mais le Real Madrid peut être rassuré concernant le joueur de 23 ans, ce dernier ayant les idées claires pour son avenir.

Valverde ne partira pas