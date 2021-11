Foot - Mercato

Mercato : La grosse annonce de la Juventus sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Alors que les Bianconeri ont très mal vécu le départ de CR7, Maurizio Arrivabene a envoyé un message fort.

Alors qu'il n'était plus du tout épanoui à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de changer d'air. Et pour relancer au mieux sa carrière, CR7 a pris la direction de l'Angleterre pour se ressourcer du côté de Manchester United. Orphelin de Cristiano Ronaldo, la Juventus a eu beaucoup de mal à réaliser de bonnes performances après son départ. Et alors que les Bianconeri commencent à sortir la tête de l'eau, Maurizio Arrivabene a lâché ses vérités sur le départ de Cristiano Ronaldo.

«Quand un joueur comme Cristiano Ronaldo s'en va, il est normal d'avoir une baisse de régime»